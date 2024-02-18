Приехавшего к проститутке россиянина избили и ограбили мужчины в масках

В Екатеринбурге избили и ограбили мужчину, который приехал к проститутке. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на потерпевшего.

По словам мужчины,16 февраля он решил воспользоваться интимными услугами и в одном из мессенджеров нашел подходящий вариант. Девушка запросила четыре тысячи рублей и указала адрес приема клиентов. Следующим вечером мужчина приехал на место, однако там его ждали двое неизвестных в масках. Они стали наносить потерпевшему удары и требовать перевести 30 тысяч рублей.