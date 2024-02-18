В московском хостеле обнаружили труп мужчины

Мужчина насмерть забил своего 53-летнего знакомого в хостеле на проспекте Андропова в южной части Москвы. Об этом 18 февраля сообщается на странице Следственного комитета России в соцсетях.

По данным ведомства, ссора между приятелями разгорелась в субботу. В итоге 38-летний злоумышленник нанес множественные удары руками и ногами по телу и голове. От полученных травм пострадавший скончался.

Подозреваемого задержали и возбудили против него уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.

На допросе фигурант полностью признал свою вину. Следствие намерено просить Симоновский районный суд столицы заключить его под стражу. Параллельно правоохранители продолжают собирать и закреплять доказательства.