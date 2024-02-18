В московском хостеле обнаружили труп мужчины

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Мужчина насмерть забил знакомого в хостеле на юге Москвы

Мужчина насмерть забил своего 53-летнего знакомого в хостеле на проспекте Андропова в южной части Москвы. Об этом 18 февраля сообщается на странице Следственного комитета России в соцсетях.

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© РИА Новости

По данным ведомства, ссора между приятелями разгорелась в субботу. В итоге 38-летний злоумышленник нанес множественные удары руками и ногами по телу и голове. От полученных травм пострадавший скончался.

Подозреваемого задержали и возбудили против него уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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На допросе фигурант полностью признал свою вину. Следствие намерено просить Симоновский районный суд столицы заключить его под стражу. Параллельно правоохранители продолжают собирать и закреплять доказательства.

Как писала «Парламентская газета», ранее москвич зарезал своего 86-летнего отца в квартире многоэтажки на Лесной улице. Нападавшему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Происшествия
Следственный комитет
Москва