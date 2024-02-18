Четырехлетний ребенок выпал из окна 20-го этажа в Ленобласти

Четырехлетний ребенок выпал из окна 20-го этажа в Кудрово
В Ленобласти четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Кудрово, спасти ребенка не удалось. Об этом сообщает "78.ru".
Инцидент произошел в одной из высоток в Кудрово по проспекту Строителей. Четырехлетняя девочка находилась дома с родителями и по недосмотру взрослых выпала из окна квартиры на 20-м этаже.
По словам очевидцев, ребенок был одет в куртку и резиновые сапожки, спустя несколько минут из дома выбежал отец девочки, соседи вызвали скорую помощь, но спасти ребенка не удалось.
Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, проводится проверка.
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