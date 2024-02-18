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Обледеневший самолет L-410 вынужденно сел в Комсомольске-на-Амуре

Выполнявший рейс из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск самолет L-410 вынужденно сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщили в оперативных службах.

Обледеневший самолет L-410 вынужденно сел в Комсомольске-на-Амуре
© РИА Новости

«Судно летело с Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, попало в зону обледенения. Экипаж совершил вынужденную посадку в Хурбе», - цитирует ТАСС собеседника.

В оперативных службах отметили, что на борту были два члена экипажа. Отмечается, что пострадавших в результате вынужденной посадки нет.

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