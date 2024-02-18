Самолет подал сигнал бедствия в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре самолет L-410, следовавший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, готовится совершить аварийную посадку. Об этом написали в telegram-канале 112.

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«Самолет L-410, следующий по маршруту Николаевск-на-Амуре — Хабаровск, готовится к аварийной посадке на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре», — пишет telegram-канал.

Уточняется, что на борту находятся только два члена экипажа. По предварительным данным, самолет вынужден совершить посадку из-за сильного обледенения борта.

Хурба — региональный аэропорт Комсомольска-на-Амуре и авиабаза Министерства обороны РФ. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. Ответ ожидается.