МЧС спасло 75 рыбаков с льдины в Сахалинской области

Спасателям удалось доставить на берег 75 рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине на юге Сахалинской области. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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По обновленным данным, всего на льдине находится больше 80 рыбаков.

— Отрыв ледового поля шириной 50 метров произошел в Охотском море в районе села Стародубское. В километре от берега, предварительно, оказались более 80 рыбаков. Любителей рыбалки спасают на лодках, — говорится в Telegram-канале министерства.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в у берегов села Стародубское Сахалинской области. К 12:00 (4:00 по московскому времени) сотрудники МЧС доставили на берег 21 рыбака.

О том, как понять, что на лед можно выходить, а также что делать, если человек провалился под него, рассказал начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Москве Дмитрий Мудров.