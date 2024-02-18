Молдавия заявила об обломках беспилотника у границы с Украиной

В районе границы с Украиной обнаружены фрагменты беспилотника, похожего на тип «Герань-2», сообщила пограничная полиция Молдавии.

Указывается, что обломки БПЛА обнаружены у села Новая Етулия Вулканештского района. Фрагменты беспилотника нашли в поле примерно в 2 км от границы и в 5 км от села, передает РИА «Новости».