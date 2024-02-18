На Сахалине с отколовшейся льдины спасли 82 человека

На Сахалине завершилась спасательная операция, в ходе которой более 80 рыбаков эвакуировали с отколовшейся льдины. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

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Напомним, что происшествие случилось в районе села Стародубское. Когда в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация, на место незамедлительно выдвинулись спасатели.

Кроме того, в операции принимал участие экипаж вертолета Ми-8 МЧС России.