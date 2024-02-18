Тату-мастера задержали в Пулково за оскорбление чувств верующих

Дарья Кричкер вместе с напарницей работает в кабинете на Греческом проспекте и делает изображения с религиозными символами, котами и персонажами аниме.

На работу салона обратили внимание после открытого обращения движения «Сорок сороков» к главе СК Александру Бастрыкину. По мнению составителей жалобы, татуировки «грубо оскорбляют чувства православных христиан».

«Убедительно просим вас принять меры к задержанию Дарьи Кричкер за неоднократные кощунственные действия в отношении Христа, Богородицы, святых церкви. Православные, подключайтесь. Такое ублюдство терпеть на русской земле нельзя», — сказано в Telegram-канале движения.