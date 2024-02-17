В Петербурге задержали троих мужчин за сбыт похищенного из зоны СВО оружия

В Петербурге выявили цепочку сбыта похищенного из зоны СВО оружия
Жителям Петербурга грозит до 15 лет лишения свободы за сбыт оружия, похищенного из зоны СВО. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.
По версии правоохранителей, 50-летний контрактник украл 21 гранату, после этого попросил своего знакомого, который также является контрактником, отвезти их в Петербург. В городе подельник должен был передать предметы знакомому.
«Гранаты перевозились на личном автомобиле, сокрытые под обшивками дверей», – сообщается в публикации.
Предположительно, первый контрактник направил оружие своему знакомому для того, чтобы тот хранил его до апреля. В этом месяце мужчина планировал вернуться в город.
Всех троих оперативно задержали. На данный момент правоохранители поводят все необходимые мероприятия.
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