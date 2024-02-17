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В Москве мальчик попал в механизм снегоуборочного комбайна

Московский школьник попал в больницу после прогулки по заснеженной улице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Москве мальчик попал в механизм снегоуборочного комбайна
© РИА Новости

Инцидент произошел в Войковском районе, когда в регионе была плохая видимость из-за осадков. Ученик четвертого класса шел по улице, ему навстречу ехал снегоуборочный комбайн. Москвич не заметил технику, поэтому попал под щетку.

Водитель комбайна остановился и вызвал скорую помощь. Специалисты направили 11-летнего молодого человека в больницу.

В медучреждении у пациента диагностировали рваную рану правой голени. Врачи провели все необходимые манипуляции. О состоянии ребенка не сообщается.

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