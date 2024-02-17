Стали известны подробности об ударившей молотком 9-летнего внука россиянке
Семья жительницы Омска, ударившей молотком 9-летнего внука и напавшей с ножом на 87-летнюю мать, была названа благополучной. Подробности о россиянке Омской области Елизавета Степкина.
По ее словам, родители ребенка были официально трудоустроены и на учете не состояли. Детский омбудсмен добавила, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь в омских больницах. Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении 57-летней россиянки уголовное дело. Ее удалось задержать на улице, куда она убежала после нападения на близких.
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