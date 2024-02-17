$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Семь лет избивавшую дочь вешалкой и морившую голодом сына мать арестовали

В Тверской области арестовали женщину, которая семь лет издевалась над своими несовершеннолетними детьми. Об этом пишет «МК».

Семь лет избивавшую дочь вешалкой и морившую голодом сына мать арестовали
© Lenta.ru

Уточняется, что ее будут судить по статье 117 Уголовного кодекса России («Истязание»). Вину задержанная не признает, ее поместили под стражу до 14 апреля включительно.

По данным источника, мать совершала преступления с апреля 2016 года по декабрь 2023-го. Она избивала дочь руками, вешалкой и другими предметами домашнего обихода, а сына морила голодом. Из-за этого мальчик попал в больницу.

Ранее в Московской области задержали 56-летнего россиянина по подозрению в покушении на 49-летнюю бывшую жену. Мужчина сначала избил экс-супругу, а потом несколько раз выстрелил в нее из револьвера.

Происшествия
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости