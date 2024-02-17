Семь лет избивавшую дочь вешалкой и морившую голодом сына мать арестовали

В Тверской области арестовали женщину, которая семь лет издевалась над своими несовершеннолетними детьми. Об этом пишет «МК».

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Уточняется, что ее будут судить по статье 117 Уголовного кодекса России («Истязание»). Вину задержанная не признает, ее поместили под стражу до 14 апреля включительно.

По данным источника, мать совершала преступления с апреля 2016 года по декабрь 2023-го. Она избивала дочь руками, вешалкой и другими предметами домашнего обихода, а сына морила голодом. Из-за этого мальчик попал в больницу.