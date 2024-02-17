В Подмосковье врачи достали рыболовный крючок из горла младенца

В Подольске девятимесячная девочка проглотила рыболовный крючок и едва не задохнулась. Об этом сообщает mk.ru.

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Ребенка с инородным предметом в горле доставили в больницу Подольска, по словам матери девятимесячной девочки, дочь играла за кухонным столом, на глаза ребенку попалась коробка с рыболовными снастями, которую забыл на столе отец.

Девочку заинтересовали яркие предметы, она взяла один из крючков и случайно проглотила. Кончик металлического крючка зацепился за слизистую стенку глотки ребенка, девочка начала сильно кашлять и плакать. Мать открыла рот дочери и попыталась руками вытащить его из горла, однако у ребенка началось кровотечение, появились рвотные позывы.