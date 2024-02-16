В Татарстане подростки напали на мужчину-инвалида

В Республике Татарстане подростки напали на мужчину-инвалида. Инцидент произошел в пятницу днем, 16 февраля. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

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Несколько подростков на улице напали на мужчину с тростью и толкнули его в снег. Он упал и ударился о землю.

— Благо, нашлись неравнодушие прохожие, которые помогли ему встать и дойти до дома, — говорится в сообщении.

13 февраля старшеклассник напал с ножом на 42-летнего пассажира столичного метро. Инцидент произошел около станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Мужчина поссорился с подростком, после чего старшеклассник ударил оппонента ножом. Пострадавший обратился в полицию.

Похожий инцидент произошел недалеко от входа на станцию «Марксистская» Калининской линии метро. Прохожий без причины ударил женщину, из-за чего она упала и получила травмы.