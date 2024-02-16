Неизвестный устроил стрельбу в Москве

В Москве мужчина устроил стрельбу в ходе конфликта и ранил человека
Стрельба произошла между мужчинами в ходе конфликта в Москве, в результате пострадал один человек, стрелявшего ищут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
"Сотрудниками полиции, предварительно, установлено, что на улице Дегунинская между гражданами произошел конфликт, во время которого один из участников выстрелил в оппонента из неустановленного оружия, предположительно травматического, после чего скрылся на автомобиле Toyota", - сказал собеседник агентства.
Пострадавший был доставлен в медучреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
"Проводятся мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника", - добавили в столичном главке МВД.