Неизвестный устроил стрельбу в Москве

"Сотрудниками полиции, предварительно, установлено, что на улице Дегунинская между гражданами произошел конфликт, во время которого один из участников выстрелил в оппонента из неустановленного оружия, предположительно травматического, после чего скрылся на автомобиле Toyota", - сказал собеседник агентства.