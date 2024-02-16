$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Украинский беспилотник уничтожили в небе над Брянской областью

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины уничтожили в небе над Брянской областью средства российской ПВО. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Украинский беспилотник уничтожили в небе над Брянской областью
© РИА Новости

Согласно опубликованному им в личном Telegram-канале сообщению, украинский беспилотник самолётного типа уничтожили над Унечским районом Брянской области.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Ранее в Минобороны России сообщили о пяти украинских дронах, сбитых над Белгородской областью и Чёрным морем.

Происшествия
Александр Богомаз
Минобороны России
Брянская Область
Украина