Украинский беспилотник уничтожили в небе над Брянской областью

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины уничтожили в небе над Брянской областью средства российской ПВО. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Согласно опубликованному им в личном Telegram-канале сообщению, украинский беспилотник самолётного типа уничтожили над Унечским районом Брянской области.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз.