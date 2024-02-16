В казахстанском городе Актау обрушилась 63-метровая башня. Об этом сообщает местное издание «24KZ».

Отмечается, что вышка находилась на территории индустриального парка в производственной зоне Актау. Перед обрушением башню охватил пожар — внутри конструкции загорелись нефтехимические отходы. В результате постройка сложилась пополам — момент обрушения попал на несколько камер видеонаблюдения.

В тушении башни были задействованы 30 сотрудников пожарной службы. В департаменте по ЧС уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.