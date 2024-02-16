У москвича похитили рюкзак с 33 миллионами рублей

Вечером 14 февраля у жителя Москвы был похищен рюкзак, внутри которого находилось более 33 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что рюкзак был похищен в ходе разбойного нападения. В данный момент грабителя ищет полиция.

«Предприниматель стал жертвой разбойного нападения возле магазина на улице Московская в Новой Москве. Неизвестный выхватил у бизнесмена рюкзак, внутри которого лежали 33 миллиона, и скрылся», — сообщил источник.

На данный момент о злоумышленнике известно только то, что грабитель был одет в черную одежду и оранжевый жилет.