Высказываниями правнучки Чкалова заинтересовалась прокуратура

Московская прокуратура проверяет публичные высказывания Дарьи Богдановой — правнучки советского летчика Валерия Чкалова — на содержание в них антироссийской пропаганды и поддержки украинской армии, а также на наличие оснований для привлечения Богдановой к уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

© Скриншот

«В настоящее время прокуратура Москвы проверяет высказывания Дарьи Богдановой, направленные на активную антироссийскую пропаганду и поддержку вооруженных сил Украины, на наличие противоправных действий и оснований для привлечения ее к уголовной ответственности», — сказал собеседник агентства.

По его словам, речь, в частности, идет о проверке высказываний по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК), а также на наличие других преступлений, предусмотренных УК РФ за осуществление деятельности, направленной против безопасности России. Проверка будет проводиться до середины марта, в случае необходимости ее проведение будет продлено.