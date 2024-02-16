В отношении Героя ДНР возбудили уголовное дело

По информации канала, в ноябре 2023 года Героя ДНР исключили из списка воинской части 34479 и перевели на ту же должность в другую часть. Однако военный посчитал этот приказ незаконным, поэтому не прибыл в расположение. На этом фоне против него и возбудили дело.