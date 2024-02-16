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В отношении Героя ДНР возбудили уголовное дело

Следователи завели уголовное дело в отношении Героя Донецкой народной республики (ДНР), командира добровольческого батальона «Пятнашка» Ахры Авидзбы с позывным Абхаз. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

В отношении Героя ДНР возбудили уголовное дело
© РИА Новости

Военный обвиняется в неисполнении приказа.

По информации канала, в ноябре 2023 года Героя ДНР исключили из списка воинской части 34479 и перевели на ту же должность в другую часть. Однако военный посчитал этот приказ незаконным, поэтому не прибыл в расположение. На этом фоне против него и возбудили дело.

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Ранее стало известно, что Абхаз, в отношении которого в Абхазии был вынесен приговор за незаконное хранение оружия, будет учить детей патриотизму.

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