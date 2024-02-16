Бывшего главбуха МХАТа осудили за мошенничество и кражу

Суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего главного бухгалтера МХАТ им. Горького Галину Гетьман, признав ее виновной в мошенничестве и краже в особо крупном размере. Как уточняли ТАСС в пресс-службе суда, с нее также взыскано почти 21,5 млн рублей.

"Пресненский районный суд Москвы признал Гетьман Галину Анатольевну виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Суд по совокупности преступлений окончательно назначил Гетьман наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, назначенное наказание считается условным с испытательным сроком в течение четыре лет. С нее также будет взыскано в пользу потерпевшей стороны в лице Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московский Художественный академический театр имени М. Горького" 21 396 424 рублей", - говорится в сообщении.

Владимир Кехман, который стал генеральным директором МХАТ им. Горького в октябре 2021 года, обратился в полицию из-за недостачи 4 млн рублей в кассе театра в начале зимы 2022 года. По его словам, Гетьман созналась в краже денег из сейфа и в тот же день была уволена. В ходе предварительного следствия она признала вину. Кроме эпизода с хищением 4 млн рублей, правоохранители установили кражу и мошеннические действия со стороны театрального главбуха еще на 17 млн рублей.