Жители Подмосковья похитили 20 тысяч литров топлива у РЖД

Двое жителей Подмосковья похитили 20 тысяч литров топлива. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области в пятницу, 16 февраля.

По информации ведомства, один из злоумышленников работал в локомотивном депо. Пользуясь служебным положением, он периодически сливал топливо в автомобиль предпринимателя. Позднее они продавали горючее, а прибыль распределяли между собой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемых задержали с поличным. Все обстоятельства произошедшего выясняются.