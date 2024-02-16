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Жители Подмосковья похитили 20 тысяч литров топлива у РЖД

Двое жителей Подмосковья похитили 20 тысяч литров топлива. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области в пятницу, 16 февраля.

По информации ведомства, один из злоумышленников работал в локомотивном депо. Пользуясь служебным положением, он периодически сливал топливо в автомобиль предпринимателя. Позднее они продавали горючее, а прибыль распределяли между собой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемых задержали с поличным. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Похожая история произошла два года назад. Сотрудник компании после увольнения не сдал корпоративную топливную карту. С ее помощью в течение трех месяцев он заправлял чужие автомобили, за что получал от водителей оплату. Таким образом злоумышленник похитил 60 тонн топлива.

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