Выросло число поврежденных из-за обстрела машин в Белгороде

Число поврежденных из-за обстрела ВСУ машин в Белгороде выросло до 90
Количество поврежденных автомобилей в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород 15 февраля выросло до 90. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее мэр города Валентин Демидов сообщал о 57 поврежденных автомобилях.
"В 154 квартирах 23 МКД выбиты окна, различные разрушения выявлены в 52 частных домовладениях, осколками повреждены 90 автомобилей. Также пострадали 5 хозсубъектов, 7 гаражей, манеж и сарай", - написал он.
По словам губернатора, также зафиксированы повреждения на участке железнодорожного пути и на автодороге.
Вооруженные силы Украины 15 февраля нанесли удары по гражданским объектам в Белгороде, часть снарядов РСЗО Vampire чешского производства смогла перехватить российская ПВО. Тем не менее 7 человек погибли, 19 получили ранения. МИД РФ призвал мировое сообщество осудить атаку и подчеркнул, что виновные понесут наказание.