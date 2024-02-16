Выросло число поврежденных из-за обстрела машин в Белгороде

Количество поврежденных автомобилей в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород 15 февраля выросло до 90. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее мэр города Валентин Демидов сообщал о 57 поврежденных автомобилях.

"В 154 квартирах 23 МКД выбиты окна, различные разрушения выявлены в 52 частных домовладениях, осколками повреждены 90 автомобилей. Также пострадали 5 хозсубъектов, 7 гаражей, манеж и сарай", - написал он.

По словам губернатора, также зафиксированы повреждения на участке железнодорожного пути и на автодороге.