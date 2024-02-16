Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву

Четверо пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ доставлены на лечение в Москву, двое из них дети. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, пострадавших доставили в Российскую детскую клиническую больницу и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова.

Кузнецов добавил, что состояние двоих взрослых и одного ребенка оценивается как тяжелое, второй ребенок находится в состоянии средней тяжести. Помощник главы Минздрава указал, что пострадавшие нормально перенесли дорогу, врачи начали диагностические и лечебные мероприятия.

ВСУ атаковали Белгород накануне. Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о пяти погибших. Затем цифра возросла до семи горожан.

По информации на утро 16 февраля, в результате атаки пострадали 19 человек. Помимо этого, в 128 квартирах десяти многоквартирных домов выбиты стекла, различные повреждения получили 15 частных домовладений, осколками повреждены 34 машины.