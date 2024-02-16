В Петербурге школьница попала в реанимацию в свой день рождения

В Санкт-Петербурге семиклассница в свой день рождения попала в реанимацию вместе с матерью. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Во время празднования дня рождения дочь и мать отравились неизвестным веществом, их госпитализировали. Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое, они находятся в реанимации.

Предположительно, россиянки съели на празднике некачественные продукты. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.