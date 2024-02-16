Таможня Гонконга раскрыла преступный синдикат по отмыванию $1,8 млрд

Сотрудники таможни Гонконга раскрыли один из крупнейших в истории города преступных синдикатов по отмыванию 14 млрд гонконгских долларов (около $1,8 млрд). Как сообщила газета South China Morning Post, по этому делу задержаны семь человек.

Преступники использовали подставные компании и незаконно приобретенные ими у других лиц банковские счета для осуществления сделок с драгоценными камнями, ювелирной продукцией и электроникой. Правоохранительные органы обратили внимание на преступное сообщество, когда зафиксировали сильные расхождения между транзакциями на миллиарды гонконгских долларов и таможенными декларациями на общую сумму около 90 млн гонконгских долларов (около $11,6 млн).

Как пишет издание, в ходе проверки одного из счетов было установлено, что через него ежедневно осуществлялось около 50 транзакций на сумму около 100 млн гонконгских долларов (около $12,82 млн). В ходе расследования таможня Гонконга также установила, что операции синдиката по меньшей мере на 2,9 млрд гонконгских долларов (около $371,8 млн) были связаны с мошенническим мобильным приложением из Индии и двумя ювелирными компаниями, которые подозреваются в изготовлении поддельной продукции.