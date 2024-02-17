NBC: в результате взрыва дома в США погиб пожарный

Сотрудник пожарной службы погиб в результате взрыва дома в американском населенном пункте Стерлинг (штат Вирджиния). Еще 11 человек пострадали, сообщила телекомпания NBC .

По ее информации, пострадавшие были госпитализированы. Их состояние остается неизвестным.

Как сообщает телекомпания, вызов в пожарную службу округа Лауден поступил в 19:40 по местному времени (03:40 мск) в связи с запахом газа. Взрыв произошел вскоре после того, как на место прибыли пожарные.