СМИ рассказали о схеме отъема жилья в Москве

«Известия» рассказали историю банды, которой десятилетиями удавалось лишать жилья одиноких пенсионеров и людей с алкогольной зависимостью. По данным газеты, наводки члены банды получали от работников сферы ЖКХ и даже от таксистов.

В ближайшее время суд рассмотрит дело о разбойном нападении и убийстве двух москвичей ради квартиры. Подозреваемым стал 46-летний уроженец Азербайджана Рафаил Махмудов.

По версии следствия, после освобождения из тюрьмы в 2022 году он получил заказ от сообщников на квартиру на Фрязевской улице неподалеку от усадьбы Кусково. В квартире жили 52-летний мужчина и 39-летняя женщина, у которых была алкогольная зависимость.

Следователи рассказали, что Махмудов спаивал пару и перевез их в заранее снятую квартиру в Тульской области, уговорив их обменять на нее московское жилье с доплатой в 8,5 миллиона рублей. По версии следствия, он «не давал им протрезветь» до получения наличных. В банк за деньгами он повез владельца квартиры сам. Следователи считают, что по дороге из банка Махмудов задушил продавца квартиры, забрал деньги и сжег тело, а женщину постигла такая же участь чуть позже.

Источник «Известий» в правоохранительных органах заявил, что у Махмудова были наводчики и соучастники. Сам Махмудов вину в совершении убийств не признает. Он выбрал рассмотрение своего дела с участием присяжных.

«Известия» отмечают, что предыдущий судебный процесс доказал причастность Махмудова к аферам с жильем в Москве. По делу о черных риелторах проходили семь человек, обманувшие как минимум 30 жителей Москвы и Смоленска, многие из которых до сих пор не имеют крыши над головой. Чаще всего черные риелторы отбирали квартиры у одиноких пенсионеров, но иногда и у молодых людей, оказавшихся в сложной ситуации.

Главным в группе черных риелторов «Известия» назвали родного брата Махмудова - Зохраба Али оглы Гасымова. Силовики считают, что преступную деятельность братья вели с 2004 года, будучи «семейным подрядом». Члены группировки уезжали в Азербайджан и меняли фамилии, чтобы уйти от подозрений и решить проблемы с миграционным законодательством.

По данным газеты, в группировку входили пять братьев и две сестры Махмудовы-Гасымовы, а также их знакомые. Сначала они за деньги получали сведения о потенциальных жертвах у работников сферы ЖКХ, сотрудников правоохранительных органов и водителей такси.

Второй этап - знакомство одного из членов банды с владельцем жилья и угощение спиртным. Во время этой встречи владельцев уговаривали на сделку, предлагая сменить жизнь в Москве на «уютный зеленый уголок с космической доплатой за московские квадратные метры».

Более десятка обманутых таким образом людей полицейские нашли в деревне Урубок Смоленской области. Они жили в бараке и должны были трудиться за еду, а за их передвижениями следили надзиратели.

Юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений Александр Кошкин рассказал, что родственника или знакомого, попавшего в поле зрения черных риелторов, можно защитить, забрав на время пожить к себе и сменив ему номер телефона.