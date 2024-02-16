Охранник школы в Бурятии задержал на входе ученика с топором

В Бурятии предотвратили расправу с топором в школе
В Бурятии охранник школы задержал на входе восьмиклассника, который пришел на уроки с топором. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации авторов канала, ученик хотел отомстить школьнику постарше, который отнял у него вейп (электронную сигарету).
Инцидент произошел в школе села Михайловка Закаменского района.
Ранее на обеденной перемене у двух подростков возник конфликт из-за электронной сигареты. Девятиклассник отнял у восьмиклассника гаджет и отказывался отдавать.
Тогда обиженный восьмиклассник пошел домой и вернулся в школу с топором, чтобы забрать свой вейп. Трагедию предотвратил бдительный школьный охранник: он задержал вооруженного школьника на пороге. В учебное учреждение вызвали полицию.
До этого мститель стоял на учете в ПДН, девятиклассник — из благополучной семьи. С родителями обоих школьников работает полиция, проводится проверка.
До этого житель Ленинградской области схватился в гостях за топор и отобрал у мужчины телефон и ключи от квартиры. Инцидент произошел 11 января в многоэтажке на Северной улице в Кировске. В одной из квартир принимали гостей. 32-летний пострадавший пришел туда по приглашению соседа, засиделся и познакомился с мужчиной по имени Джамал.