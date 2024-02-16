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Гладков сообщил, что в Белгороде при обстреле ВСУ пострадали 19 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле Белгорода 15 февраля со стороны ВСУ пострадали 19 человек.

В Белгороде при обстреле ВСУ пострадали 19 человек
© ТАСС

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу № 2. Итого количество раненых достигло 19 человек», — сказал глава региона.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что после удара украинских войск по Белгороду ранения получили 20 человек, в том числе четверо детей.

Также поступала информация, что четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят на лечение в Москву.

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