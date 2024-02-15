Клуб в «Известия Hall» в Москве могли поджечь

Возгорание в здании «Известия Hall» в Москве могло начаться из-за поджога. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным канала, следователи СК РФ рассматривают несколько версий. По одной из них, огонь в клуб Lookin Rooms мог быть занесён извне, неизвестным злоумышленником.

По другой версии, пожар мог начаться из-за короткого замыкания, произошедшего в результате аварийной работы бытового прибора.

Журналисты заметили, что окончательный ответ дадут экспертизы, которые проводят МЧС и СК. Кроме того, следователи проверят действия охранника — он единственный находился в помещении в момент пожара, однако более 30 минут не сообщал о возгорании.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в четверг, 15 февраля, около 05:00 мск. Пожар затронул ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция». Его площадь достигала 1500 квадратных метров.