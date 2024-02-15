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Число погибших при обстреле Белгорода выросло до семи

В результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля погибли семь человек, еще 18 получили ранения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав РФ.

В Минздраве сообщили о росте числа погибших при обстреле Белгорода
© РИА Новости

Одним из погибших оказался новорожденный ребенок.

«18 человек, в числе которых четверо детей, получили ранения. Четверым из них помощь оказана амбулаторно, 14 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь», — сообщили в Минздраве.

Отмечается, что оказание помощи пострадавшим при обстреле взял на личный контроль министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Белгороду. Под обстрел попали торговый центр и школьный стадион.

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