В Минздраве сообщили о росте числа погибших при обстреле Белгорода

Число погибших при обстреле Белгорода выросло до семи
В результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля погибли семь человек, еще 18 получили ранения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав РФ.
Одним из погибших оказался новорожденный ребенок.
«18 человек, в числе которых четверо детей, получили ранения. Четверым из них помощь оказана амбулаторно, 14 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь», — сообщили в Минздраве.
Отмечается, что оказание помощи пострадавшим при обстреле взял на личный контроль министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Белгороду. Под обстрел попали торговый центр и школьный стадион.
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