Сектантов задержали в Ульяновской области

Полиция в Старомайнском районе Ульяновской области задержала верхушку сектантского объединения «Царская империя», возглавляемого «схимитрополитом» Зосимой. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источники.

В общей сложности обыски и задержания были произведены по 50 адресам. Правоохранители изъяли литературу и листовки, распространяемые сектантами.

Следователи возбудили уголовные дела по второй и третьей частям ст. 239 УК РФ (Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, до шести лет лишения свободы) и ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, до пяти лет).

Источник отметил, что община появилась в Старомайнском районе четыре года назад. Сектанты поселились в селах Айбаши, Старая Майна, Жедяевка, Матвеевка и Кокряти. Кроме того, «псевдоправославные отшельники» купили земельные участки и создали «обитель», которую назвали «Боголюбово».

«Ко мне поступают обращения родственников людей, которые по собственной воле продают свое жилье в городах, сжигают паспорта и переезжают в эту общину», — пояснил митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин.

Священнослужитель уточнил, что ее главой является трижды судимый Леонид Власов, который представляется также «царем», «патриархом», «пророком Илией».