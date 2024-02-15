Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 20
По уточненным данным, 20 человек пострадали в результате обстрела Белгорода. Еще шесть человек погибли.
"Четверых раненых пострадавших, в том числе двух детей, отправят на лечение в Москву", - рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Его слова приводит ТАСС.
Госпитализированы после обстрела 16 человек. Четверым пострадавшим необходимая помощь оказана амбулаторно.
Напомним, ВСУ обстреляли Белгород из реактивной системы Vampire. 14 снарядов сбила ПВО, остальные упали в спальном микрорайоне на юге города. Среди погибших - годовалая девочка, гулявшая с бабушкой на школьном стадионе.