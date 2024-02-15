Четверых пострадавших при обстреле в Белгороде направят на лечение в Москву

Принято решение о транспортировке в Москву четверых пострадавших в результате обстрела украинскими националистами торгового центра в Белгороде, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов .

"По итогам телемедицинских консультаций на лечение в Москву в федеральные клиники направлены четверо пострадавших, в том числе - двое детей", - уточнил он.

Ранее в Минздраве сообщили, что во время ракетной атаки ВСУ пострадали 17 человек, еще шестеро - погибли, в том числе - один ребенок.