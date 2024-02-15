Одной из жертв обстрела Белгорода оказалась многодетная мать

[Губкина] Погибла сегодня по время пары, занятия проходили онлайн, и она вышла в магазин. Чисто по-человечески она запомнилась, работала в методическом отделе. Если у студентов были какие-то вопросы, можно было в любое время подойти, разобраться, Любовь Алексеевна все подсказывала и рассказывала. Ребята под ее руководством также занимались волонтерством. Она запомнилась, как светлый, добрый человек, который всегда был на стороне студентов, — рассказал NEWS.ru один из студентов погибшей.