128 квартир и 34 автомобиля повреждены в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков . Газета.Ru

«Также повреждены четыре магазина, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий», — заявил Гладков. RT на русском

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Дубовое - пострадали четыре частных домовладения, три МКД (многоквартирных дома - прим. ТАСС) и шесть автомобилей. В селе Репное - частное домовладение и три автомобиля, в поселке Разумное - многоквартирный дом, в селе Шагаровка - три частных домовладения и автомобиль, в микрорайоне Таврово-1 - частный дом", - написал он. ТАСС