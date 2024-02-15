Злоумышленники изнасиловали москвичку на востоке столицы
Двое мужчин изнасиловали знакомую в квартире на востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова в четверг, 15 февраля.
По ее словам, преступление было совершено накануне вечером на Союзном проспекте. Злоумышленники напали на знакомую и изнасиловали ее. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц». Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. Следствие будет настаивать на аресте фигурантов.
— По уголовному делу назначены судебно-медицинские и судебно-психиатрическая экспертизы. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела фигуранты будут проверены на соблюдение действующего миграционного законодательства, — подчеркнула Иванова.
Похожая история произошла на улице Автозаводская. Гражданин Узбекистана возле лифта заметил незнакомку, после чего напал на нее и изнасиловал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».