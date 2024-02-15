Злоумышленники изнасиловали москвичку на востоке столицы

Двое мужчин изнасиловали знакомую в квартире на востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова в четверг, 15 февраля.

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По ее словам, преступление было совершено накануне вечером на Союзном проспекте. Злоумышленники напали на знакомую и изнасиловали ее. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц». Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. Следствие будет настаивать на аресте фигурантов.

— По уголовному делу назначены судебно-медицинские и судебно-психиатрическая экспертизы. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела фигуранты будут проверены на соблюдение действующего миграционного законодательства, — подчеркнула Иванова.