Шеф-повар Репетто вышел на связь после сообщений об исчезновении в Москве

Аргентинский шеф-повар Мартин Репетто, о пропаже которого недавно сообщил ряд СМИ, в четверг, 15 февраля, вышел на связь и опроверг свое исчезновение.

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— Нет, все это клевета! Со мной все в порядке. Сейчас я выложу информацию на своей страничке, — цитирует его «Газета.ru».

Ранее в этот день сообщалось, что о пропаже известного шефа в полицию сообщила его жена. Несмотря на то, что они уже полгода не живут вместе, пара поддерживает связь по телефону. Однако с января Репетто якобы не отвечал на звонки супруги.

Весной 2019 года шеф-повар уже попадал в поле зрения СМИ, когда его избили и ограбили в столице. Неизвестные забрали у мужчины кошелек с 50 тысячами рублей, дорогие часы, документы на машину и водительское удостоверение, а также мобильный телефон. Однако в полицию Репетто не обратился, так как нашел все украденные вещи в ближайшем мусорном ящике.