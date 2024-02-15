Обстрел Белгорода украинскими войсками: главное к этому часу
Днем в четверг, 15 января, Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород. По последней информации, в результате атаки погибли шесть человек. Последние новости о теракте — в подборке «Рамблера».
Общее число погибших в результате обстрела достигло шести, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. Ранения получили 17 человек, из которых 4 — дети. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в город направили бригаду врачей из федерального центра.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявлял, что среди погибших есть один ребенок.
Глава Белгорода Валентин Демидов сообщил в Telegram-канале, что повреждения получили пять частных и пять многоквартирных домов, три нежилых строения и 25 автомобилей. Специалисты районных управ фиксируют повреждения и составляют акты. В первую очередь будут закрывать выбитые окна, чтобы не заморозить системы отопления в домах.
«Жителям поврежденных домов и квартир предлагаем временное размещение в гостиницах», — добавил мэр.
Основные повреждения от обстрела получил торговый центр на улице Плеханова, здание школы и школьный стадион. Как сообщает РИА Новости, осколки долетели до домов и автомобилей в километре от ТЦ.
Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших жителей Белгородской области, а также сил и скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, что по информации Минобороны РФ, для атаки ВСУ использовали чешскую РЗСО RM-70 Vampire. Система ПВО отработала по 14 снарядам.