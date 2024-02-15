$91.82+0.3998.41+0.60
Войти в почту

Baza: пострадавшая при обстреле Белгорода девочка находится на операции

Один из детей, который пострадал при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, находится в больнице на операции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Один из детей, пострадавших при ракетном ударе по Белгороду, находится в больнице
© Газета.Ru

«Прямо сейчас белгородские врачи борются за жизнь девочки, которой во время атаки на Белгород в живот попал осколок», — говорится в публикации.

Также в больнице находится ребенок с травмой нижних конечностей. Еще двое детей были отпущены из больницы после приема.

Накануне помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в Белгород по поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко отправлена бригада врачей федеральных центров.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО перехватили 14 реактивных снарядов ВСУ на Белгородской областью.

Происшествия
Михаил Мурашко
Алексей Кузнецов
Минобороны России
Минздрав РФ
"Магнит"
Белгород
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости