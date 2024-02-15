В Минздраве сообщили о росте числа погибших при обстреле Белгорода

Число погибших при ракетных ударах Вооруженных сил Украины на Белгород увеличилось до семи. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщили в министерстве здравоохранения России .

В Белгороде в результате ракетного удара ВСУ погибли шесть человек. В числе погибших есть один ребенок. Ракетный удар ВСУ по Белгороду повредил торговый центр, в котором находятся магазин «Магнит» и аптека. В здании выбиты стекла и поврежден фасад. Также пострадали припаркованные рядом с торговым центром автомобили. Незадолго до этого в самом Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная тревога.