В Минздраве сообщили о росте числа погибших при обстреле Белгорода

Минздрав: Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до семи
Число погибших при ракетных ударах Вооруженных сил Украины на Белгород увеличилось до семи. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщили в министерстве здравоохранения России.
В пресс-службе Минздрава добавили, что количество пострадавших при атаке составляет 18 человек, передает ТАСС.
В Белгороде в результате ракетного удара ВСУ погибли шесть человек. В числе погибших есть один ребенок. Ракетный удар ВСУ по Белгороду повредил торговый центр, в котором находятся магазин «Магнит» и аптека. В здании выбиты стекла и поврежден фасад. Также пострадали припаркованные рядом с торговым центром автомобили. Незадолго до этого в самом Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная тревога.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обстрел по Белгороду со стороны ВСУ и назвала его актом терроризма киевского режима.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования жителям Белгородской области в связи с ракетным ударом Вооруженных сил Украины по городу.