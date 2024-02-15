Жительница Бурятии три дня прожила в квартире с трупом

Суд в Улан-Удэ отправил под домашний арест местную жительницу, обвиняемую в убийстве знакомого мужчины на почве распития алкоголя, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу республиканского следственного управления СК РФ. В ведомстве рассказали, что женщина совершила убийство 10 февраля, после чего труп мужчины пролежал в квартире три дня, а сама она все это время употребляла алкоголь.

Как отметили в Следственном управлении, мужчина пришел в гости к обвиняемой вечером 9 февраля. Вскоре у них возникла ссора.

Обвиняемая схватила нож и нанесла им удар в живот мужчине. Рана не кровоточила и казалась неопасной, поэтому потерпевший попросил не вызывать медицинскую помощь и остался на ночь, — рассказали в пресс-службе.

На следующее утро гость вновь заявил хозяйке, что не нуждается в помощи медиков, после чего та ушла на работу, пишет издание. Вернувшись вечером, женщина обнаружила гостя мертвым. После этого обвиняемая трое суток сидела дома, непрерывно употребляя спиртное, и лишь затем, выйдя в магазин, рассказала о случившемся своей знакомой.