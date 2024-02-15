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Велокурьер проехался по лицу пятилетнего ребенка в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пятилетняя девочка пострадала после наезда курьера на велосипеде. Об этом сообщает паблик "Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)" во "ВКонтакте".

Велокурьер проехался по лицу пятилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
© Газета.Ru

Инцидент произошел на территории ЖК "Анкудиновский парк". Девочка шла с матерью по пешеходному бульвару, когда курьер врезался в ребенка. По словам матери, велосипедист проехался ее дочери по лицу. Девочка получила множественные травмы: ссадину на носу, деформированную губу, сколы на нижних зубах, а также рану головы. Женщина отметила, кто курьер извинился и назвал свое имя.

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Но на следующий день после инцидента мужчина стал отрицать, что был на месте ЧП. В службе доставки, где работал курьер сообщили, что отстранили мужчину от работы, и отметили, что будут помогать пострадавшему ребенку.

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