Велокурьер проехался по лицу пятилетнего ребенка в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пятилетняя девочка пострадала после наезда курьера на велосипеде. Об этом сообщает паблик "Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)" во "ВКонтакте".

© Газета.Ru

Инцидент произошел на территории ЖК "Анкудиновский парк". Девочка шла с матерью по пешеходному бульвару, когда курьер врезался в ребенка. По словам матери, велосипедист проехался ее дочери по лицу. Девочка получила множественные травмы: ссадину на носу, деформированную губу, сколы на нижних зубах, а также рану головы. Женщина отметила, кто курьер извинился и назвал свое имя.