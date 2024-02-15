Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле ВСУ Белгорода погибли пятеро, пострадали ещё 18 человек. Lenta.ru
"По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается", — написал Гладков. News.ru
Он рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом российская система ПВО работала по 14 воздушным целям. RT на русском