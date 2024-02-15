Стало известно о гибели грудного ребенка при обстреле Украиной Белгорода

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода погиб грудной ребенок. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «112».

Также, по данным издания, при ударе ВСУ погиб еще один ребенок старшего возраста. Всего «112» сообщает о гибели пяти человек.

По данным Министерства обороны, Украина выпустила по российскому городу из системы Vampire более десятка реактивных снарядов. Российским системам противовоздушной обороны удалось сбить 14 ракет.