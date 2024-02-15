Ракетный удар ВСУ и повреждение ТЦ в Белгороде: что известно

Днем в четверг, 15 февраля, в результате ракетной атаки по Белгороду серьезные повреждения получил один из торговых центров. «Рамблер» рассказал, что известно о происшествии.

Обстоятельства атаки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Он призвал людей, находящихся дома, не подходить к окнам и укрыться в коридоре или ванной комнате. Людей, которые были на улице, призвали спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что в небе в центре города раздалось около десяти громких взрывов, после чего включилась сирена.

Повреждение ТЦ

РИА Новости отмечает, что серьезные повреждения получил ТЦ, в котором расположены магазин «Магнит» и аптека. По данным агентства, погибли как минимум два человека.

На городской станции скорой помощи ТАСС сообщили, что после обстрела ВСУ пострадали люди. Количество пострадавших уточняется, их доставляют в больницы.

Telegram-канал Russia Today опубликовал фото и видео с места происшествия, на них видны выбитые стекла ТЦ и другие повреждения.

Заявление Минобороны

В Минобороны РФ заявили, что около 12:30 15 февраля была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Военные подчеркнули, что для этого украинские силы использовали реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир».