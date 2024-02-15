Владельца Pegas Touristik разыскивают российские судебные приставы
Российские судебные приставы начали разыскивать владельца турфирмы Pegas Touristik Рамазана Акпынара в связи с задолженностью в размере 328 млн рублей. Об этом сообщает Shot.
По данным Telegram-канала, Акпынар задолжал своему бывшему бизнес-партнеру Имрану Назарову. Последний потребовал с предпринимателя более $2,8 млн (₽264 млн) за свои «профессиональные услуги», которые оказывал ему с 2010 по 2018 год, говорится в публикации.
«В августе на сторону Назарова встал суд, но за следующие полгода денег Имран так и не увидел. В итоге, в феврале Акпынару, у которого, помимо российского, есть ещё турецкое гражданство, запретили покидать РФ, пока он не заплатит ₽328 млн: ₽264 млн долга и ₽63 млн процентов», - пишет канал.
Рамазан Акпынар основал Pegas Touristik в 1994 году.
Ранее СМИ сообщили, что певец Филипп Киркоров разыскивается судебными приставами за долг в 5,5 тысяч рублей. Отмечалось, что у артиста обнаружены две неоплаченных задолженностей в 500 рублей и 5 тысяч рублей, которые были начислены в адрес ООО «Филипп Киркоров продакшн».