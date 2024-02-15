Владельца Pegas Touristik разыскивают российские судебные приставы

«В августе на сторону Назарова встал суд, но за следующие полгода денег Имран так и не увидел. В итоге, в феврале Акпынару, у которого, помимо российского, есть ещё турецкое гражданство, запретили покидать РФ, пока он не заплатит ₽328 млн: ₽264 млн долга и ₽63 млн процентов», - пишет канал.