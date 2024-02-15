Известный шеф-повар Мартин Репетто пропал без вести в Москве

Аргентинский шеф-повар Мартин Репетто пропал без вести в Москве и не выходит на связь с января. Об этом стало известно в четверг, 15 февраля.

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О пропаже известного шефа в полицию сообщила его жена. Несмотря на то что они уже полгода не живут вместе, пара поддерживает связь по телефону. Однако с января Репетто не отвечает на звонки супруги.

По информации Telegram-канала Mash, полиция начала проверку. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Весной 2019 года шеф-повар уже попадал в поле зрения СМИ, тогда его избили и ограбили в Москве. Неизвестные забрали у мужчины кошелек с 50 тысячами рублей, дорогие часы, документы на машину и водительское удостоверение, а также мобильный телефон. Однако в полицию Репетто не обратился, так как нашел все украденные вещи в ближайшем мусорном ящике.